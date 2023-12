Fraude sur le décompte des parrainages : Bounama Sall lance une alerte sur le cas de Linguere « Dernièrement, nous avions vu certains leaders politiques donner des milliers de parrains aux responsables régionales Diagne Fada. Et je dis que cela n'est pas vrai ce sont des chiffres erronés», a dénoncé Bounama Sall. Alerte relayée par Le Grand Panel

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

«Nous avons constaté une injustice dans la gestion de la chose publique, parce que l'État du Sénégal, à travers la mouvance présidentielle et sous l'impulsion du président Macky Sall, a dégagé de grands projets. Mais dans la matérialisation de ces projets, il y a une trahison de la philosophie qui le soutient. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de transparence et cela n'est pas juste », avait avancé Bounama .



Pis, décrie le Secrétaire national des jeunesses socialistes, qui accuse les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de Linguère de tromper Macky Sall et son candidat, Amadou Ba, c’est «une fraude parce que cela ne reflète pas la physionomie politique de cette commune».



Et d’expliquer: «Aux dernières élections, nous avions eu 4 000 voix sans parler du départ de Aly Ngouille Ndiaye, sans parler de cette démoralisation que nous avons notée au niveau de tous les alliés, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le management politique de Benno bokk yakaar (Bby) dans la commune de Dara». Suffisant pour alerter qui de droit.



«J’invite le candidat de Bby Amadou Ba à envoyer des enquêteurs dans la commune de Dara, pour qu'ils puissent lui donner une idée nette de la situation. Car, tout ce qui est dit, tout ce qui est rapporté, tout ce qui est donné comme chiffres n'est pas juste, n'est pas vrai» a encore suggéré l'ancien parlementaire socialiste, selon toujours le journal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook