Fronde au Ps : le « front pour la vérité et la justice » est né La tension n’est pas retombée au Parti socialiste après la 67eme session du secrétariat exécutif national du parti, qui a approuvé la reconduction des ministres Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, une quinzaine de responsables, membres des instances de base et de direction du parti, ont décidé de lancer le « front pour la vérité et la justice au Ps » pour, disent-ils, « organiser une grande résistance à l’intérieur et à l’extérieur du parti, en vue de mettre fin à cette conspiration inédite ».

Ces derniers veulent convoquer « dans les plus brefs délais, le Comité central, en vertu de l’article 28 des statuts du parti », qui « ne s’est réuni qu’une seule fois depuis le 15ème Congrès ordinaire de 2014. C’est-à-dire depuis cinq ans, ce qui est inadmissible et inacceptable au regard du mode d’organisation et de fonctionnement du Parti socialiste ».



