Frontières sénégalo-gambiennes: Les gouvernements des deux pays trouvent un terrain d'entente Suite à la polémique survenue entre le Sénégal et la Gambie concernant les frontières sénégalo-gambiennes, les gouvernements des deux pays avaient trouvé un terrain d'entente pour résoudre le problème.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2024 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

Après une rencontre organisée le 14 août dernier entre les deux ministres concernés en Gambie, un communiqué a été publié pour faciliter le transport et le commerce entre ces deux pays voisins.



Malgré le respect des décisions par les autorités gambiennes, lit-on, la situation est différente du côté sénégalais. Ce qui est déploré par le secrétaire général du syndicat des transporteurs gambiens, Omar Cissé. « Nous avons constaté que les autorités sénégalaises n'ont pas respecté les accords conclus; nos véhicules sont toujours bloqués à la frontière sénégalaise », s'indigne Omar Cissé.



Face à cette situation, il interpelle le ministre sénégalais des Transports terrestres et aériens, M. El Malick Ndiaye, en lui demandant de respecter les engagements pris, comme l'ont fait les autorités gambiennes. « Nous exigeons l'application pure et simple des décisions prises par les autorités », a conclu M. Cissé.



Omar Ndiaye



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook