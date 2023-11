Fuite du dossier médical de Sonko : un directeur et un adjudant de l’Administration pénitentiaire arrêtés

Du nouveau dans l’enquête sur la fuite du rapport médical de Ousmane Sonko. L’Observateur et Libération informent en effet que la DIC a arrêté et placé en garde à vue, ce lundi, deux gradés de l’Administration pénitentiaire. Il s’agit, selon les journaux, de l’Inspecteur Idrissa Sow, directeur des affaires juridiques, de la planification et des statistiques, et de l’adjudant Issa Ndione.



Les mêmes sources renseignent que les mis en cause sont poursuivis pour violation du secret professionnel, détournement de données à caractère personnel et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. «Ils seront déférés ce matin devant le procureur de la République», rapporte L’Observateur.



Une correspondance du directeur de l’Administration pénitentiaire adressée au ministre de la Justice et rendant compte de l’état de santé de Ousmane Sonko, s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. Le document a été largement commenté par Juan Branco, un des avocats du président de Pastef.



Dans le cadre de l’enquête pour déterminer l’origine et les auteurs de la fuite, Amadou Ba de Pastef et Fatoumata Bintou Kane ont été arrêtés. Ces derniers seront libérés et placés sous contrôle judiciaire.



