Futur gouvernement : « Mouhammad Dionne a fait un excellent travail, il est loyal, fidèle et robuste », selon Mounirou Sy Le constitutionnaliste Mounirou Sy a estimé que l’actuel Premier Ministre a toutes les qualités pour rester à son poste en vue de la formation du prochain gouvernement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2019 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

« La formation du futur gouvernement dépendra de la vision du Président de la République », a d’abord indiqué Mounirou Sy dans Grand Jury, ce dimanche. Invité à se prononcer sur le profil du futur chef du gouvernement, le constitutionnaliste a indiqué que « Mouhammad Boun Abdallah Dionne a toutes les qualités pour rester à son poste ». Et de poursuivre, « il a fait un excellent travail, il est fidèle et loyal. Sans doute pourrait-il être un peu lassé pour avoir occupé ce poste pendant 5 ans, mais c’est un homme robuste, un bosseur ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos