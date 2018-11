Gamou 2018 : ce que le khalife des tidianes demande aux journalistes « Le commentaire est libre par rapport à mes propos. Je n'ai pas dit si je suis pour ou contre (la réélection de Macky Sall), souligne le Khalife générale de la tarikha Tidjaniya, lors de la cérémonie officielle du Gamou 2018, ce lundi. Ce que j'ai dit est clair et on n’a pas besoin de faire du montage sur mes propos."

