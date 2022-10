Gamou 2022 : Serigne Khadim Lo livre son diagnostic sur les dérives sociales, accidents et tueries ahurissantes. Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Octobre 2022 à 21:41 | | 0 commentaire(s)| Face à un mal largement constaté, les meurtres injustifiés, l’usage du chanvre indien, les séries d’accidents et autres dérives, restaurer les valeurs est devenu plus qu’une nécessité. Même si des forces surnaturelles existent, la société impacte négativement la vie des Sénégalais. Ecoutons ces anecdotes racontées par Serigne Khadim Lo Gaydel…



