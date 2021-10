Gamou de Médina Baye : plus de 200 enfants perdus de vue de leurs proches recensés lors du L’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Kaolack (centre) déclare avoir recueilli ‘’plus de 200 enfants’’ qui se sont égarés à Médina Baye lors du gamou.

Les enfants ont été réunis au siège implanté dans la mosquée de Médina Baye par l’AEMO, un service du ministère de la Famille et de l’Enfance, qui va se charger de leur retour en famille, selon un de ses responsables, Pierre Léon Michel Sarr.



Lors de la célébration du gamou (commémoration de la naissance du prophète Mohamed), l’an dernier, 517 enfants sans nouvelles de leurs proches avaient été retrouvés grâce à l’Action éducative en milieu ouvert, a rappelé M. Sarr.



‘’Cette année, dans le bilan à mi-parcours de notre participation au gamou, plus de 200 enfants égarés’’ ont été recensés, a-t-il précisé.



‘’L’objectif de [l’AEMO] est d’aider ces enfants à retrouver leur famille‘’, a-t-il assuré.



Les enfants bénéficient d’une prise en charge psychologique garantie par l’Action éducative en milieu ouvert, qui a recruté des volontaires chargés d’aider à retrouver leurs proches, selon M. Sarr.

APS



