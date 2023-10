Gamou de Ndiassane: Antoine Félix Diom salut le travail des familles religieuses dans la préservation de la paix et de l’unité Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 19:13 | | 0 commentaire(s)| Accompagner d'une forte délégation, le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom est venu présidé la cérémonie officielle de la 140 éditions du Gamou de Ndiassane. Le ministre de l’intérieur salut le travail des familles religieuses dans la préservation de la paix et de l’unité, particulièrement dans un contexte social où on parle souvent de la dégradation et la perte des valeurs. Il est revenu également sur l’importance de la « Tarbiya », inculquée aux fidèles par les foyers religieux. Et surtout, sur la sauvegarde des valeurs religieuses.



