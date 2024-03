Gandigal : Près de 8 tonnes de chanvre indien et de médicaments incinérés

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2024 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

La division des Douanes du Littoral sud, direction régionale des unités maritimes, a procédé hier (jeudi) à la décharge de Gandigal, dans la commune de Sindia, à l'incinération des produits illicites saisis dans le cadre de la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière organisée.



Il s'agit de 5 tonnes de faux médicaments d'une contre-valeur de 764 millions FCfa et de 3160 kg de chanvre indien pour une contre-valeur de 316 millions FCfa. Les produits ont été saisis par les brigades maritimes de Mbour et de Joal. A cette occasion, le commandant Khaly Sow, chef de la Subdivision du Littoral Sud, a invité les forces vives de la région, à collaborer davantage avec l'administration des douanes, pour lutter contre la fraude et la criminalité transfrontalière organisée, rapporte "Le Témoin".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook