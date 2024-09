Gandiol : Anniversaire bataille de Safilem, première défaite que la France eût enregistrée en Afrique L'association "And Saam Cosaanu Ganjool" mise sur pied en 2023 à l'issue d'une assemblée générale, organise des activités commémorant le 198e anniversaire de la bataille de Safilèm. Une bataille qui fut une première défaite de l’armée coloniale française en Afrique. Une première édition qui s'est déroulée en présence des autorités étatiques et locales et notamment le premier conseiller technique du ministre Maimouna Guéye, sans oublier le député-maire Cheikh Seck et le directeur du Crous de l'université Gaston Berger de Saint-Louis Babacar Diop et l'imam ratib de Mpal.

Plusieurs délégations sont aussi venues assister à cet événement de 48 heures qui se déroule au coeur du Gandiolais et plus précisément dans cette place mythique où est construite aujourd'hui le stade de Gandiol. Et l'importance de cette commémoration animée en grande partie par les femmes habillées en tenue traditionnelle est, selon les organisateurs, de faire connaître aux générations actuelles le rôle joué par les "Gandiol-Gandiol" dans l'histoire du Sénégal à travers cet anniversaire de la bataille de Safilèm et ce durant deux jours.



Et face à la presse, Ie président de l’association ‘’And Sam Cosaanou Ganjool’’ Idrissa Dièye est revenu sur l’importance de cette victoire de la bataille de Safilèm, avant d'inviter également à tous les natifs de Gandiol à venir adhérer à l’association et continuer de le soutenir pour sa pérennisation.



Il n'a pas aussi manqué de remercier le gouvernement en particulier le Président de la République qui, selon lui, a donné des instructions à ses différentes ministères concernées pour une bonne tenue et une réussite de cet anniversaire de la bataille de Safilem dont le programme se poursuivra ce mercredi avec une visite guidée au niveau des sites historiques et touristiques de Gandiol.



Adama Sall (Saint-Louis)



