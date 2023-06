« Gëëm Dor »: les précisions de Bes Du Ñakk

Les propos de Serigne Mansour Sy Djamil « Gëëm Dor » lors de l’ouverture du dialogue national ont été négativement interprétés par une partie de la population surtout à travers les réseaux sociaux. C’est ainsi que Bes Du Ñakk a sorti un communiqué pour rétablir sa vérité des faits. « Le Président Serigne Mansour Sy Djamil, en citant l’exemple du Prophète PSL, invite le Président de la République à appliquer sans réserve les conclusions qui découleront du dialogue après concertation avec les parties prenantes littéralement transcrit: après avoir dialogué avec tes semblables, appliques sans réserve en prenant Dieu comme support). D’où Gëëm Door », précise le document, relate Rewmi.



Avant de d’ajouter que : « cet invite, très claire pourtant, a été sortie de son contexte par Ahmed Khalifa Niasse qui s’est peut être trompé de bonne foi . Ce qui a permis à des gens tapis dans l’ombre soucieux de manipuler l’opinion à des fins personnelles de s’arcbouter à cette bribe arrachée de son sens et de son contexte. Cette nouvelle pratique que nous dénonçons avec consternation, vise à ternir l’image d’honnêtes citoyens comme le Président Serigne Mansour Sy Djamil qui a été dans tous les combats patriotiques et républicains de mai 68 à nos jours en passant par l’affaire Khalifa SALL et l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko ».



Par ailleurs, Bes Du Ñakk rappelle que le peuple a toujours été au centre de ses revendications, raison pour laquelle les conclusions des assises nationales ont servi de trame au fondement de son parti politique. Toutefois, le Parti Bes Du Niakk met en garde contre toutes tentatives de ternir l’image de son leader et appelle l’ensemble des militants et des sympathisants à rester en alerte. Pour conclure, Bes Du Ñakk félicite son leader pour son discours de haute facture devant le chef de l’Etat avant de s’incliner devant la mémoire des disparus lors des manifestations.