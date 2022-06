Gendarmerie Fatick / Détournement de 14,3millions F CFA et incendie volontaire: le Mdl chef se fond dans la nature Du nouveau dans l’affaire de l’incendie qui s’était déclaré dans la nuit du 12 au 13 février dernier au secrétariat de la compagnie de la gendarmerie de Fatick.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022

Impliqué dans cette sordide affaire, le Maréchal des-Logis (Mdl) Chef, Mayib Mbow, chef-secrétaire de ladite compagnie au moment des faits, est sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour "incendie volontaire d’édifices publics faux et usage de faux, contrefaçon de quittance de l’État, détournement de deniers publics, destruction volontaire d’édifices et de pièces comptables" .



C’est suite à l'enquête ordonnée par le Haut commandant de la gendarmerie nationale. Revenant sur les faits, Seneweb renseigne que le Mld chef Mayib Mbow a réussi à fuir, après avoir détourné environ 14,3 millions FCfa. Car, il avait commandé 200 carnets d’amendes forfaitaires de 1500 F l’unité qu’il a par la suite attribués aux brigades sous sa tutelle. Mais, les investigations ont révélé que cet argent n’a jamais été versé au Trésor public.



Affecté, il a commandé de faux carnets d’amendes forfaitaires pour dissimuler son forfait. Mais c’est sans compter avec le refus catégorique de la lieutenante Ndèye Faly Bâ, nouveau commandant de la Compagnie de Fatick. C’est ainsi qu’il a mis le feu sur les lieux.

