Gendarmerie nationale: L’Etat ouvre une enquête sur le contrat d’armement de 78 milliards

Le fameux contrat de 120 millions d’euros (78 milliards de frs) pour la modernisation et l’équipement de la gendarmerie nationale signé sous l’ère du président Macky Sall fera l’objet d’une enquête du Gouvernement. L’information est donnée par le site d’investigation africaintelligence.fr, repris par LeTémoin.



Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a initié une enquête profonde sur ce dossier, soupçonnerait un manque de transparence présumé, mais surtout de possibles irrégularités. Selon Senego qui cite le site d’investigation africaintelligence.fr, cette affaire capte l’attention du public et des autorités, car de nombreux détails demeurent secrets.



Des sources indiquent que l’attribution du contrat et l’utilisation des fonds sont actuellement sous enquête, laissant entrevoir de possibles irrégularités financières. Cette situation rappelle un autre contrat controversé, où l’État avait invoqué le secret défense pour justifier un marché d’armement conclu avec une entreprise dirigée par Petit Boubé, un homme d’affaires nigérien.