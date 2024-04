Général Birame Diop nommé ministre des Forces armées : Guy Marius qui le qualifiait de «tailleur foncier» rattrapé par la VAR de Bes Bi

«Nous avions dit que c’était curieux que le Cemga Birame Diop qui se cache derrière la Comico pour prendre ses 3 hectares à Ouakam déguerpisse 13 hectares. Nous avions dit que le Cemga Birame Diop était le tirailleur d’autres tailleurs fonciers», avait-il déclaré.



Et «preuves à l’appui», le député de Yewwi askan wi avait brandi «trois documents du ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique».



«Dans ces trois documents qui datent notamment de septembre 2019, le président Macky Sall déclare que les quartiers Terme Nord, Terme Sud – tous les deux dans la commune de Ouakam – et Taïba de la commune de GrandDakar sont des bidonvilles.



Dans le cadre de son programme «Sénégal Zéro Bidonville», il est prévu de raser Terme Sud et d’y bâtir des immeubles de R+4 au moins pour 3.200 appartements à commercialiser. La taille des appartements : 50m2, 75m2, 100m2, 120m2. Abdou Karim Fofana, ministre de l’Urbanisme est depuis curieusement muet. Pour ce funeste projet, il fallait chasser comme des mal propres nos concitoyens des 79 familles du ‘’bidonville’’ de Terme Sud. Et cela, seule la force manipulée, instrumentalisée de l’armée pouvait le faire.



Voilà la mission du Cemga tailleur foncier Birame Diop. Voilà pourquoi il a transformé la devise de l’armée du Sénégal de ‘’On nous tue mais on ne nous déshonore pas’’ en ‘’Je tue et déshonore mes frères d’armes’’.



Le ministre de l’Urbanisme nous doit des explications. Le président de la République nous doit des explications. Le ministre des Forces armées doit arrêter de raconter des histoires à dormir debout ! Rendez leurs maisons aux 79 familles de Terme Sud !», avait insisté Guy Marius Sagna.



Va-t-il alors prendre une initiative parlementaire dans ce sens ? Bés bi a tenté d’avoir sa réaction. Sans succès