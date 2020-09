Génération: Pourquoi Khalil DIEME a jeté l'éponge

On vient d'apprendre le départ du talentueux journaliste, Khalil DIEME de Génération Fm. Une nouvelle qui a surpris les fans de la radio. câblé par "Dakarsoir.com", le désormais ex Directeur de "Génération Fm " a confirmé et parle de convenance personnelle:" C'est une décision mûrement réfléchie", lâche t-il sans plus de détails .Toute fois le journaliste a refusé de communiquer sur les véritables raisons de son départ. Pour sa prochaine destination, le journaliste dira "je préfère marquer une pause." Pour le moment le PDG de la dite radio n'a pas encore désigné le remplaçant de Khalil DIEME

