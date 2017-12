Genèse A.I.D.B : Cheikh T. Touré Ancien président des cadres du P.D.S rectifie Maïmouna N. Seck, Ministre des Transports Aériens A quelques heures de son inauguration, l'AIDB continue de charrier des polémiques. L'ancien président des cadres du Parti démocratique sénégalais, Cheikh Tidiane Touré, est revenu à la charge pour rectifier la ministre en charge des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck sur la vraie genèse de l'AIDB.

Mercredi 6 Décembre 2017

« Je précise en ma qualité d'Expert Cargaisons Maritime Aériens Terrestres assermenté que Wade est l'initiateur et Bâtisseur de l'aéroport Blaise Diagne. Étant Président des cadres du PDS de 1988 à 1998 le Président Wade dans son programme fondamental y figurait la construction d'un nouvel aéroport.

Wade Ministre m'avait chargé de trouver un terrain qui devrait l'abriter. J'avais mis une équipe et plusieurs terrains ont été répertoriés (MBOUR, DIAMNIADO, THIES) mais finalement DIASS a été retenu.

2004 à 2008 j'étais Conseiller Spécial de Macky PM chargé des transports ce qui explique ma présence à la pose de la 1ere pierre de AIDB

2008 à 2012 j'assumais les fonctions de Conseiller Spécial à la Présidence de la République et Administrateur à ADS

Tout cela pour dire je suis bien placé pour rétablir la vérité concernant l'aéroport.

J'invite MAIMOUNA NDOYE Seck de ne pas falsifier l'histoire et surtout de revoir sa copie ».

Votre Serviteur



