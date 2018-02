George Weah attendu à 17 h pour "une visite de travail et d'amitié"

Le nouveau président libérien George Weah est attendu à Dakar ce mercredi, pour "une visite de travail et d’amitié" au Sénégal, annonce la présidence de la République.



Attendu à 17 heures à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, M. Weah sera accueilli à son arrivée par son homologue sénégalais Macky Sall, précise un communiqué.



M. Sall et Weah "se rendront ensuite au Palais présidentiel où ils s’entretiendront en tête-à-tête sur plusieurs sujets d’intérêt commun", ajoute le service de presse de la présidence sénégalaise dans ce communiqué.



Selon la même source, cette visite du président libérien au Sénégal, "quelques jours après son investiture, traduit la volonté des deux chefs d’État de raffermir davantage les liens entre nos deux pays".



"Il s’agit d’impulser une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et le Liberia afin de les hisser à la hauteur de l’amitié et de l’estime réciproques qui lient les deux dirigeants", peut-on lire.



Les domaines de coopération sur lesquels porteront leurs échanges concernent la pêche, la promotion des investissements, ainsi que "l’expérience sénégalaise dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social", conclut le communiqué.



George Weah, 51 ans, a prêté serment en tant que président du Liberia le 22 janvier dernier, suite à sa victoire au second tour de la présidentielle libérienne du 26 décembre dernier, avec avec 61,5 % des voix.



Ancien attaquant de renom et légende du football, M. Weah, seul Africain à avoir remporté à ce jour le Ballon d’or récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe, a promis de rendre son pays autonome sur le plan agricole et de rénover ses infrastructures.

