Gestion de l’aide Alimentaire aux impactés du Covid-19. Le ministre Oumar Gueye soutient son collègue Mansour Faye

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 15:16 | | 0 commentaire(s)|

Oumar Gueye pense que le débat n’a pas sa raison d’être. Selon le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires Mansour Faye avait un souci de transparence en consultant l’Armp alors que rien ne l’y obligeait, dans ce contexte où nous sommes. On peut rien lui rapprocher à son collègue, à qui il félicite pour avoir débuté sans délai une opération aussi difficile.



L’assemblée nationale a voté la loi d’habilitation, des décrets loi, et qui sort du camp des marchés publics, toutes les commandes qui passent par ce cadre, parce qu’étant dans un cas d’urgence, impose d’aller vite. Oumar Gueye argumente, « Une durée moyenne pour passer un marché est de quatre à cinq mois. Nous sommes dans une situation d’urgence ou le président a décidé d’aider plus de 8 millions de personnes donc il est difficile de passer par des procédures normales de passation des marchés ».



Le ministre Mansour Faye a lancé une consultation à travers des journaux où il a demandé à tous ce qui veulent soumissionner de faire des Propositions. Tous les critères d’attributions ont été respectés estime le ministre Oumar Gueye.

« Un des critères important était la disponibilité du stock et le second, c’est le prix. Le ministre Mansour Faye et son équipe ont passé la commande pour un prix inférieur à celui du marché, 275 000 francs la tonne. Les deux entreprises ciblées avaient la disponibilité, chose importante ».

C’est la première fois qu’au Sénégal une telle opération soit réalisée. Il faut donc tirer un chapeau bas au ministre du développement communautaire, l’équité sociale et territoriale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos