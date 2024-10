Gestion des finances publiques: Un Réseau des Femmes mis en place pour leur faciliter l'accès

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Centre d’Etudes et de Recherches en Ingénierie juridique et Financière (CERIF) et le Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF), en partenariat avec USAID (Appui à la gestion des finances publiques) ont organisé un atelier de lancement officiel et de proposition des instances de gouvernance du Réseau des Femmes dans la gestion des Finances publiques. Ainsi, il a été question de la mise en place d'un réseau des femmes dans gestion des finances publiques pour leur faciliter l'accès à ce secteur difficile pour les femmes en général.