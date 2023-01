Gestion des fonds Covid19 : Macky SALL active le Procureur de la République, selon le FMI

«Nous, au Fonds monétaire international (Fmi) nous avons contribué de l’ordre de 40% du fonds force covid-19. Nous allons être attentifs.

S’agissant du volet sanctions, vous avez suivi aussi que la Cour des comptes a saisi le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice nous a informé ce matin, qu’il a confié le dossier au procureur de la République.



Donc il y a l’aspect délit et crime qui est du ressort du ministre de la Justice et l’aspect faute de gestion qui est du ressort de la chambre de discipline financière de la Cour des comptes.



Donc de mon point de vue, il faut laisser ce processus se dérouler en toute sérénité. Personne n’est pour une justice expéditive. La justice prend son temps, il faut préserver la notion de présomption d’innocence aussi, c’est important.»



Youssouf SANE atlanticactu