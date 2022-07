Gestion du Basket sénégalais/ Matar Ba et Me Babacar Ndiaye au banc des accusés : coup de gueule de Maurice Ndour ! Après Boniface Ndong, ex-entraîneur de l’équipe nationale du Basket, éjecté récemment, un autre grand du basket élève la voix pour pointer du doigt les dérives de cette discipline dirigée par Babacar Ndiaye et son équipe. Maurice Ndour, un des joueurs de l’équipe nationale de Basket, a pris son courage à deux mains pour s'indigner contre les dérives du Basket sénégalais. D’après lui, le basket sénégalais a gravement régressé. Et, malheureusement, insiste-t-il, dans ce pays, les honnêtes sont toujours méprisés.

Les langues commencent à se délier après la radiation et la tentative de briser la carrière internationale de l’entraîneur des Lions du Basket sénégalais, Bonifice Ndong. La réaction de Maurice Ndour, un des joueurs de cette équipe nationale de basket, reste un signal fort. Prenant son courage à deux mains, il indique qu’on devrait parler, aujourd’hui, de l’ascension du basketball sénégalais et des trophées gagnés. Mais, c’est tout à fait le contraire. Maurice Ndour dit avoir constaté que le basket sénégalais a gravement régressé ces dernières années. « C’est honteux ce que vous faites avec tous les sacrifices des joueurs qui ont mouillé le maillot pour en arriver là », se plaint Maurice Ndour.



Le basketteur, très outré, est d’avis que le problème du basket est plus profond que ce qui est visible. « Chapeau au coach Boniface pour son patriotisme, son sacrifice et son dévouement. Malheureusement, dans ce pays l’homme honnête est toujours méprisé », regrette-t-il.



Et, pour un meilleur devenir du Basket, Maurice Ndour souhaite une bonne chance au Sénégal pour les compétitions à venir. Il espère que ce ne sera pas les mêmes têtes qui dirigent le basket depuis presque 30 ans, qui seront à la tête de l’équipe. Il prie afin que le défi puisse être relevé par ceux qui viendront. « Nous ne voulons que la réussite de l’équipe et la bonne marche des choses dans un mutuel respect ! », conclut-il.



D'autres joueurs, prévient la source, feront des sorties pour dénoncer des pratiques peu orthodoxes d’un membre de la Fédération sénégalaise de Basketball. D’ailleurs, une vidéo malveillante, dont beaucoup détiendraient copie, est en train de circuler. Les secrets de son contenu seront bientôt découverts par les Sénégalais...







