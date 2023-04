Gestion du pétrole et du gaz sénégalais: L' alerte du Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 11:21 | | 0 commentaire(s)| Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Arona Coumba Ndoffene Diouf a fait face à la presse hier pour alerter les Sénégalais et l’opinion internationale sur les manquements et l’inaptitude du gouvernement du Président Macky Sall, constatés sur la gestion du pétrole et du gaz. L'ancien ministre conseiller a fait des révélations sur la question des ressources pétrolières et gazières. Revenant sur l'endettement du Sénégal, il a révélé que Macky Sall a multiplié la dette du Sénégal par 20. Il a entre autres évoqué d'autres sujets comme la troisième candidature de Macky Sall, l'agriculture...



