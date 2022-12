Gestiondes inondations et branchements à l’égout: Mamadou Mamour Diallo, DG Onas intensifie les visites et consolide les acquis Le Directeur général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo s’est rendu, ce mardi à Tally Mame Diarra et Pikine, aux abords de l’Arène Nationale et à la Station d’épuration des Niayes. L’intiative rentre dans le cadre de sa 2e tournée pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de certaines infrastructures dans la région de Dakar. Mamadou Mamour Diallo a profité pleinement de cette opportunité pour échanger avec les populations pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Décembre 2022 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur Général de l’Onas prend au sérieux les questions d’inondations. Il s’est lancé dans ses tournées. Mamadou Mamour Diallo s’est rendu ce mardi, aux stations de pompage de Gouye Sapott, sise à Diamaguène Sicap Mbao et à Pikine-Est et la station d’épuration et de traitement des boues de vidange, sise au technopole. Ainsi, il a découvert que certaines de ces zones sont des points chauds, confrontées en période d’hivernage à des inondations. Ainsi, il a révélé au terme de sa visite que ces points chauds seront pris en charge dans le cadre d’un nouveau programme qui sera soumis aux hautes autorités.



Dans le cadre de sa 2e journée de visite, la route Tally Mame Diarra a été la première étape. Sur place, une entreprise contractante a entrepris les travaux de reconstruction de la route qui sera bordée d’une canalisation afin de pouvoir drainer les eaux pluviales qui, de manière cyclique, envahissait les quartiers environnants et rendaient inaccessibles cette longue artère. Après en avoir le cœur net sur l’état de cette route et ayant écouté les complaintes de la population, le Directeur général de l’Onas a promis d’accompagner la population par la mise en place d’un système de pompage qui sera effectif très bientôt.



« C’est un chantier de l’Apix et de la Cse. L’Onas va envoyer des équipes et tout le matériel nécessaire (motopompes, flexibles etc ) pour le pompage des eaux stagnantes qui seront drainées vers la station de pompage, située juste à côté de la route Tally Mame Diarra » a expliqué Mamadou Mamour Diallo.



Ailleurs, le DG de l’Onas a réalisé que ce sont les travaux de reconstruction en cours qui règleront de manière définitive les problèmes liés à l’état de la route. Il a reçu l’assurance des responsables de ces entreprises que ces travaux finiront, avant la fin de l’hivernage prochain. Ensuite, le Dg de l’Onas s’est ensuite rendu à la station sise à Pikine-Est, puis à l’école élémentaire Elimane Ndiaye, constituant un point bas. Constat, ladite école est confrontée chaque année à des inondations et des écoulements d’eaux usées sont souvent notés au niveau du regard construit par l’Onas. “Une bonne partie des élèves a quitté l’établissement scolaire pour aller rejoindre d’autres écoles non polluées”, constate-t-on.



Conscient des enjeux, Mamadou Mamour Diallo a annoncé à la population, aux responsables et élèves de cette école que la station de pompage en cours de réalisation sera bientôt fonctionnelle. « Les travaux de génie civil ont sont terminés, il ne reste qu’à installer la pompe et ce sera fait tout prochainement. Et le problème sera réglé », a promis le Dg de l’Onas.



En plus de cette promesse, le DG de l’Onas visité les édicules que sa structure a construit pour l’établissement scolaire, tout en promettant un accompagnemebt de. l’école en termes de matériels informatiques et en mobiliers.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook