Gestions des inondations: Moustapha Niass rend le rapport ce jeudi L’Assemblée nationale rend son rapport sur les inondations, jeudi. L’évaluation se tiendra à 12 heures. Elle sera suivie d’une conférence de presse animée par le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niass.

Une mission d’informations, consacrée au dossier des inondations, avait été mise sur pied à l’issue d’une réunion extraordinaire consacrée par le bureau de l’Assemblée nationale. Celle-ci est composée d’une quinzaine de députés (majorité, opposition et non-inscrits).



L’objectif de la mission était de « recourir à l’expertise nationale. (Ses) membres cibleront Dakar et toutes les zones géographiques du pays impactées par les inondations ». Le rapport produit sera présenté au chef de l’État, avec les conclusions et les recommandations appropriées. Toutefois, les députés auront déjà pris connaissance du rapport avant qu’il ne soit déposé sur la table du président de la République.





« L’Assemblée nationale entend ainsi, dans la lettre et l’esprit du 1er alinéa de l’article 49 de son règlement intérieur, mener à bien ses missions liées au contrôle de l’action gouvernementale », motivait le Bureau de l’Assemblée.

