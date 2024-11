Gingembre littéraire / Ziguinchor : « Il faut qu’on enseigne davantage nos traditions… » ( Mamadou Ndione, Panéliste)

De son avis, la parenté à plaisanterie abordée comme thème du gingembre littéraire permet de mieux comprendre que la nation sénégalaise a précédé l’État et cette nation sénégalaise était bâtie autour d’une certaine diversité culturelle qui en réalité est une unicité culturelle. Ses affirmations sont de l’économiste et écrivain Mamadou Ndione. Pour le maire de Diass, toutes les ethnies tirent leur essence culturelle de sources identiques. À ses yeux, « il faut qu’on enseigne davantage nos traditions pour que nos enfants puissent comprendre davantage que nous sommes une seule nation, la nation a précédé l’État et c’est la nation qui sous-tend l’État du Sénégal », explique-t-il, lors du Panel du Gingembre Littéraire sur la Parenté à plaisanterie, tenu à Ziguinchor, ce mardi 26 novembre 2024.