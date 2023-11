Gisement gazier Yakaar-Teranga : Antoine Diome révèle les causes du départ de la Compagnie britannique Bp Au Gisement gazier sénégalais Yakaar-Téranga, British Pétroleum (Bp) s’est retiré du projet. La raison : les divergences de vision entre la compagnie pétrolière et l’Etat du Sénégal. A l’Assemblée nationale, Antoine Félix Diome a expliqué le fond du problème, nous apprend iGFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2023 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi, devant les députés à l'Assemblée nationale, Antoine Félixe Diome, le ministre du Pétrole et des Énergies, a expliqué les raisons du départ de la compagnie pétrolière Bp du projet gazier Yakaar-téranga.



«Nous ne sommes plus alignés sur les capacités de production qui sont attendues journalièrement. Nous ne nous sommes pas entendus sur la date de production du ‘‘first gaz’’. Nous ne nous sommes pas non plus entendus sur la stratégie commerciale», a expliqué le ministre du Pétrole et des Énergies.



Antoine Félix Diome révèle que Bp avait privilégié l’exportation, là où l’Etat du Sénégal privilégiait une consommation domestique.



«Parce que nous avons nos centrales à alimenter et nous voulons que nos populations bénéficient de l’exploitation de ces hydrocarbures», indique le ministre.





Et donc, toutes ces raisons ont conduit à la séparation entre les deux parties. «Si on n’est plus d’accords, on se serre la main on se souhaite bonne chance et chacun fait son chemin de son côté», dit-il. Antoine Diome déclare qu’il s’agit d’une séparation sans contrepartie financière.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook