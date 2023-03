Gora Diop heurté par un Pick up: Un des nervis serait arrêté par la police Une voiture chargée de gros bras a roulé sur un jeune manifestant dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Le jeune homme identifié plus tard sous le nom de Gora Diop a perdu la vie suite à l’accident. D’après Senego, le présumé nervi est arrêté par la police des Parcelles Assainies.

Cheikh Ibrahima Diaw, identifié comme étant le meneur dans le Pick Up, serait placé en garde à vue dans les locaux de la police des Parcelles Assainies.



Ce gros bras serait poursuivi pour homicide involontaire, participation à une manifestation non autorisée et mise en danger de la vie d’autrui.



Le sieur a été présenté au procureur de la République le lundi 20 mars 2023.



