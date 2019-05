Goudiry : le jeune de 13 ans tue son ami et dissimule le corps dans la brousse Les faits se sont déroulés à Diaré Maboulé (Goudiry). Deux enfants Dialel Guissé (13 ans) et Pathé Koumé (14 ans) étaient partis en brousse à la recherche d’un manche, selon "L’Observateur". Le journal qui ne livre pas les raisons de leur bagarre, raconte que Dialel Guissé a asséné des coups de bâton à la tête et à différentes parties du corps de Pathé Koumé, avant que ce dernier ne s’affale, recouvert de son sang.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Dialel Guissé le recouvre alors de feuillages, le laisse sur place et va aviser son père, Abdou Guissé et le chef du village Oumar Guissé. Mais ces derniers vont taire le crime. Ce n’est que le 11 mai dernier, que des personnes partis à la recherche de Pathé Koumé, après que sa famille a constaté sa disparition, retrouvent son corps en état de décomposition.



Après une enquête minutieuse, les gendarmes arrêtent Dialel Guissé, qui avoue son crime. Avec son père et le chef du village, ils ont été déférés au parquet de Tamba, depuis le 13 mai dernier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos