Gouvernement : Macky nomme les Secrétaires d’Etats

En plus des ministres avec portefeuille, le Président Macky Sall a nommé trois secrétaires d’Etat qui remplacent désormais les ministres délégués.



Moise Ndiare Gueguane Sarr, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’Extérieur

Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat auprès garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des Droits Humains et de la Bonne Gouvernance



Mayacine Camara, Secrétaire d’Etat, auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire





