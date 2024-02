Gouvernement du Sénégal: Démission d’Amadou Ba, Premier ministre attendue

Un an après sa nomination au poste de Premier ministre, Amadou Ba, désigné par Macky Sall candidat de la coalition Benno Book Yaakar (BBY, groupe de la majorité présidentielle), est contesté à l’intérieur de son parti, à deux jours du démarrage de la campagne présidentielle.



Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le Premier ministre Amadou BA, a été reçu cet après-midi par le Chef de l’État Macky SALL, de retour d’un long périple qui l’a conduit en Italie et à Barbade. Les discussions ont été tendues entre le Président Macky SALL et le Sherpa du gouvernement Amadou BA, glisse une source crédible à Confidentiel Afrique.



Agé de 62 ans, le chef du gouvernement sénégalais, devra rendre sa démission, d’un moment à l’autre.