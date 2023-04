Gouvernement du Sénégal : vers un imminent remaniement ministériel Avec la démission des ministres membres de Rewmi (Yankhoba Diatara et Aly Saleh), l’attelage gouvernemental sera bientôt retouché. Selon Les Échos, Macky Sall veut profiter du départ des ministres membres du parti de Idrissa Seck, qui vont quitter la mouvance présidentielle ce lundi, pour opérer un changement en profondeur.

Le président de la République veut un véritable gouvernement de combat, puisqu’il n'est pas totalement satisfait des performances de certains de ses ministres, indique le journal.





Par ailleurs, selon le même journal, le fauteuil de président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui sera libéré par Idrissa Seck, attire la convoitise. Ils sont nombreux au sein de l'Alliance pour la République et en dehors, à espérer hériter du poste qui sera vacant dès ce lundi.





Samedi, Idrissa Seck avait annoncé que dès ce lundi, il démissionnerait de la présidence du Conseil économique social et environnemental (Cese). Il compte aussi adresser une lettre à Macky Sall pour lui signifier sa démission de la coalition Benno Bok Yakaar. «J’annonce également que les ministres membres de Rewmi ont décidé de quitter le gouvernement», avait-il ajouté



