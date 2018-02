Grâce à une caméra cachée, elle voit ce que la nounou a fait à son bébé À la fin de son congé maternité, Desiree LaBlanc n’avait d’autre choix que de reprendre son service d’enquêtrice pour la protection de l’enfance, elle a donc recruté une babysitter pour veiller sur sa fille.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Février 2018

Une femme de 28 ans qui gardait une crèche dans les environs de Des Moines, dans l’Iowa, nommée Christina Williamson, lui a été recommandée par un ami de la famille. Desiree la sentait bien et a donc décidé de lui confier son enfant. Christina lui faisait fréquemment parvenir les photos de la petite et l’informait quand elle se blessait.

Néanmoins, le superviseur de Desiree l’a contacté un jour pour lui dire d’aller récupérer son enfant. Elle a immédiatement été informée que la nounou exerçait des violences sur sa fille.

Christina se comportait bizarrement avec les enfants, c’est cela l’information qui est parvenue aux oreilles de son époux et celui-ci a décidé d’installer une caméra cachée… Les images qui ont été enregistrées, sont choquantes à plus d’un titre. Les faits se sont produits en avril 2016.

Elle met des vêtements dans la bouche des enfants, les jette et parfois même elle les laisse sans surveillance, seuls dans la maison.

Elle a fait l’objet d’une arrestation et fut condamnée à 5 ans de prison. Par chance, aucun enfant ne souffre, cependant, ce n’est pas toujours le cas.



