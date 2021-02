Grand Dakar/Kidnapping: une fille violée pendant trois semaines, et obligée de vendre de la drogue Une bande de malfaiteurs qui opéraient entre Grand-Dakar, Bène Tally, Dieuppeul, a été mise hors d’état de nuire. Entre autres délits, ils ont kidnappé une jeune fille de 18 ans qu’ils ont violé pendant trois semaines. La victime a été même contrainte de boire de l’alcool, de fumer du chanvre indien et de vendre de la drogue.



Selon l’Obs, la jeune fille avait fait la connaissance d’un des éléments de la bande incriminée du nom de Yakhya, activement recherché durant le dernier Magal de Touba.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021

Les mis en cause, quatre Sénégalais et un Congolais, des termes de la procédure qui a été instruite par les éléments du commissariat de l’arrondissement de Grand-Dakar, auraient peaufiné leur coup.



O. Sylla, C. Faye, M. Mbaye, O. Traoré, et le Congolais, B. K. Kaya, arrêtés le 28 janvier dernier, ont été déférés hier lundi, 1 février, au Parquet du tribunal de Dakar, pour association de malfaiteurs, séquestration, viol collectif, offre et cession de chanvre indien.

