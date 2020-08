Grand Entretien avec Cheikh Ibrahima Diop le président des PTS : analyses autour du foncier et ses frustrations conjointes… Président des promoteurs et terrassiers du Sénégal, PTS, DG de l’EGCPI, mais aussi surnommé le Médiateur Social, Cheikh Ibrahima Diop livre dans ce Grand Entretien accordé à Leral Tv sa vision et son analyse sur différents sujets , mais surtout autour du foncier et ses frustrations conjointes…

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

A l’entame il revient sur le Pourquoi de son surnom , …une histoire qui commence en 2011 quand les militaires invalides, en situation désespérée, ont voulu s’immoler par le feu. Sa démarche a abouti un accalmi , puis à un entretien avec l’ancien président Abdoulaye Wade, en vue d’une solution définitive, sans oublier d’autres points marqués comme le cas des sinistrés, la grève des enseignants…



Mais quels sont les défis de l’immobilier au Sénégal, ses nombreuses facettes comme la location, les nombreux problèmes adjacents ?



Sur les problèmes dominent l’actualité, le foncier est aussi au menu de cet entretien, comme par exemple l’extension de Grand Mbao et Petit Mbao et autres…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos