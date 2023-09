Grand Magal de Touba : Les « thiantacones » implantent 70 cuisines

D’après Jawrigne Universel, Ibrahima Mboup, repris par Le Soleil, un nombre plus de 70 cuisines ont été exclusivement ouvertes dans les quartiers périphériques communément appelés « Santhianes », compte non tenu des cuisines implantées dans la cité et les bœufs distribués aux dignitaires de la communauté mouride.



Dans la matinée de ce samedi, le guide des thiantacones va procéder à la remise des clés de la grande salle « Matlaboul Fawzeyni », sise au domicile de Serigne Saliou Mbacké, à Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, guide de la famille du cinquième khalife de la communauté mouride.



« Ce qui fait la joie des Thiantacones, c’est que la grande salle qu’ils viennent de rénover est l’endroit précis où se trouvait le Cheikh au moment où il rédigeait le panégyrique ‘’Matlaboul Fawzeyni’’, souligne le responsable de la logistique.



C’est une quête de bonheur dans les deux mondes : ici-bas et de l’au-delà. Ce poème date, selon notre interlocuteur, de la découverte de Touba en 1887, le Cheikh y a consigné tous les vœux formulés pour cette sainte cité.