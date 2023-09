Grand magal de Touba : 19 pays représentés à la cérémonie officielle Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2023 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

En plus des représentants des familles religieuses du Sénégal, d'autres grandes personnalités sont venues de l'extérieur. En effet, selon des informations livrées lors de la cérémonie officielle, pas moins de 19 pays ont envoyé des représentés à Touba où la 129èpe édition de la commémoration du départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba a eu lieu, ce lundi 5 septembre : la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie, la Turquie, la Guinée Conakry, l'Egypte, le Maroc, les Etats-Unis, l'Iraq, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, le Mali, la Libye, l'Italie, les Emirats Arabes Unis, la Suisse, et le Pakistan. Le maître de cérémonie, Serigne Habibou Mbaye, a mis l'accent sur les relations fraternelles entre ces pays et le Sénégal, et particulièrement la confrérie mouride. A signaler, en outre, que 76 personnalités, membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, ont fait le déplacement dans la capitale du Mouridisme. Ce qui confirme que le Magal de Touba revêt un cachet international. S.GUEYE (envoyé spécial)



Source : https://lesoleil.sn/grand-magal-de-touba-19-pays-r...

