Grande Mosquée Moussanté de Thiès: l’Imam prêche la consolidation du vivre-ensemble

De nombreux fidèles musulmans ont prié, jeud 28 juin 2023 à la grande mosquée de Moussanté de Thiés pour la célébration de l’Aïd el-kébir ou Tabaski. L’office religieux, dirigé par l’Imam Elhadj Babacar Ndiour entouré des autres dignitaires de la famille Tafsir Oumar Ndiour, a été l’occasion d’exalter Dieu et de rappeler les principes de […] De nombreux fidèles musulmans ont prié, jeud 28 juin 2023 à la grande mosquée de Moussanté de Thiés pour la célébration de l’Aïd el-kébir ou Tabaski. L’office religieux, dirigé par l’Imam Elhadj Babacar Ndiour entouré des autres dignitaires de la famille Tafsir Oumar Ndiour, a été l’occasion d’exalter Dieu et de rappeler les principes de l’Islam.

THIES : Après les deux « rakas » rituels, l’Imam Elhadj Babacar Ndiour est revenu sur le sens de la Tabaski et les bienfaits qui y sont rattachés. Ainsi, a-t-il consacré une bonne partie de son sermon à « l’affinement de nos pratiques cultuelles, en faisant de Dieu, l’Etre suprême, l’objet de notre adoration et de notre soumission ». Aussi, a-t-il rappelé qu’au-delà de la « symbolique liée au sacrifice du Prophète Ibrahim, la Tabaski est l’occasion d’une véritable introspection pour être un croyant modèle ».

Elhadj Babacar Ndiour n’a pas manqué de prier pour que « le Sénégal demeure dans la paix, la tranquillité et la stabilité afin que tous les talents puissent éclore dans d’excellentes conditions et générer des bienfaits pour les populations ». Il a insisté sur « l’importance des valeurs de droiture, celle de la paix, comme condition première d’exercice de toute autre activité, ainsi que du travail ». Selon lui, le travail est une autre forme de dévotion à laquelle tout pratiquant doit s’acquitter.

Après avoir averti contre « les féroces sentiments corrupteurs des cœurs et des âmes », Elhadj BabacarNdiour a exhorté au « bannissement de la violence sous toutes ses formes » et appelé à la consolidation de la paix et du vivre-ensemble au Sénégal ». Il a tenu à remercier tous les fidèles présents à la mosquée de Moussanté, en leur transmettant la gratitude de la famille de Tafsir Oumar Ndiour, avec l’assurance de ses ferventes prières. Celles-ci sont aussi allées à Idrissa Seck, chef du parti Rewmi, aux autorités administratives et locales de Thiès.

