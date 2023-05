Grande Mosquée de Tivaouane : L’homme d’affaires Aziz Ndiaye verse une nouvelle contribution de 100 millions de frs « Nos guides religieux nous ont montré le chemin. C’est à nous d’être conscients de nos devoirs ». À travers ces mots, l’ex- promoteur de lutte tenait à magnifier ainsi le geste symbolique et plein d’enseignement du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Mountakha Mbacké, destiné aux travaux de construction de la grande mosquée de Tivaouane.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2023

« Cet acte montre encore une fois que nous devons œuvrer dans le bon sens. Mais au delà de cette signification, il prouve que, peu importe notre confrérie, l’entraide est un impératif », a indiqué Abdou Aziz Ndiaye qui a offert 100 millions de francs représentant sa nouvelle contribution auxdits travaux de réhabilitation du lieu de culte construit en 1904 (année de naissance de feu El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh par Mame El Hadj Malick Sy (Rta). Il faut dire que l’ex-promoteur de lutte et sa famille, qui sont de fervents disciples de la confrérie Tidjanya, avaient déjà offert 250 millions puis 50 millions FCFA.



Homme d’affaires prospère, Aziz Ndiaye fait parler de lui en bien notamment dans les foyers religieux. Il est connu pour sa générosité légendaire. Par exemple, à chaque Mawlid-Al-Naby ou Tamxarit, entre autres fêtes religieuses, il mobilise plusieurs centaines de bœufs qu’il met gracieusement à la disposition des pèlerins.



S’il est talibé Tidiane, ses actions de bienfaisance ne se limitent pas seulement à Tivaouane puisque l’homme d’affaires ne lésine pas sur les moyens quand il s’agit d’œuvrer pour l’intérêt supérieur de la nation.



Après avoir contribué au Fonds Force Covid-19, initié par le Chef de l’Etat, et distribué à l’occasion de cette pandémie des dizaines de milliers de masques en priorité dans les cités religieuses mais aussi à Dakar, Aziz, un modèle achevé de patriotisme et de générosité, également promoteur immobilier de son état, a dégainé dans le cadre du projet “Touba Ca Kanam”, la rondelette somme de 1 million FCFA.

Le Témoin





