Grande manif de FRAPP et Y en a Marre: L'APRP se ra de la partie ce vendredi pour... L’Association Professionnelle des Régies Publicitaires du Sénégal (APRP) informe la presse nationale et internationale qu’elle participera à la grande manifestation organisée par les mouvements FRAPP et Y’en a marre contre l’impunité et la justice à deux vitesses ce vendredi 17 décembre à partir de 15 heures aux allées du centenaire, renseigne l’Association Professionnelle des Régies Publicitaires du Sénégal (APRP) dans un communiqué, parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

Lequel document fait savoir que l'Association est " Victime de la destruction massive de ses supports publicitaires " et appelle tous ses partenaires :



- Menuisiers métalliques, maçons, chauffeurs, afficheurs, annonceurs, Agences de conseil, Clients particuliers (petits commerces), Banques et partenaires financiers , à une forte mobilisation afin de dénoncer vigoureusement le néo colonialisme économique, l’injustice et l’inégalité que subissent les PME et PMI sénégalaises au profit des étrangers, de leurs partisans, parents ou amis".









Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook