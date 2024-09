Grande mosquée de Tivaouane : L’Association AJANA reçue samedi par le Khalife Général des Tidianes Ce samedi 28 septembre 2024, Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, a accueilli l'Association Jamaatou Nour Assouniya (AJANA), dirigée par Mouhamadou Makhtar Cissé, président du comité de pilotage, pour une rencontre d'envergure. Entouré de sa famille, le Khalife a étendu cette réunion aux membres du comité de pilotage, aux équipes opérationnelles, et à tous ceux ayant contribué aux travaux de la grande mosquée de Tivaouane.

Ce rassemblement, dans la continuité de la gestion transparente et inclusive prônée par le Khalife, fait suite à la cérémonie du 14 septembre 2024, marquant la remise symbolique des clés de la grande mosquée. À cette occasion, Serigne Babacar Sy Mansour, accompagné de son frère Elhadji Malick Sy Mawdo et de plusieurs membres de la famille, avait officiellement reçu les clés de l'édifice des mains de Mouhamadou Makhtar Cissé.



Selon l’info partagée, durant la rencontre de ce samedi, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh a ouvert la séance par des prières sous l’instruction du Khalife, avant que Mouhamadou Makhtar Cissé ne présente les participants. Il a tenu à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes et les contributeurs ayant permis l'achèvement des travaux dans un délai record de 40 mois, soulignant la transparence et l’inclusion qui ont caractérisé le projet.



Un bilan financier et technique sera communiqué en temps voulu, non seulement au maître d'ouvrage, mais également à toute la communauté, copropriétaire de ce joyau islamique. Makhtar Cissé a aussi mis en avant l'importance des défis à venir, notamment ceux liés à la gestion et à la maintenance de la mosquée, ainsi que les projets connexes nécessitant l'implication continue des ressources de la hadra.



Le Khalife, après avoir rendu grâce à Allah, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ce projet, en particulier son illustre père, Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui avait amorcé la première extension de la mosquée en 1979, poursuivant ainsi le travail initié par Mame Elhadji Malick Sy Rta en 1904.



La cérémonie a également été marquée par un vibrant hommage rendu au Khalife sous forme de poésie, déclamé par Pape Makhtar Kebe. En signe de gratitude, le comité de pilotage a offert des exemplaires du saint Coran commandés en Égypte au Khalife et à Serigne Maodo Sy Dabakh. La rencontre s'est conclue par une photo de famille autour du Khalife général, symbole d'unité et de continuité.



