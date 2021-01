«Grandes Oreilles de la République» : Qui est le général Séne, cet « As du renseignement» …à la tête de la DRN ? Après sept (07) ans passés à la tête de la Délégation nationale au Renseignement (Dnr), le général (Er) Papa Farba Sarr s’en va ! Il vient d’être remplacé à ce poste stratégique par un très fin connaisseur et spécialiste du renseignement, le général Cheikh Sène, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale. Un homme qui sait faire parler les murs et les arbres.

Celui que l’on qualifiait souvent d’« inamovible » dans les colonnes du Témoin, le très mystérieux amiral Pape Farba Sarr, a donc finalement été contraint de céder la place. Une place stratégique que bien des généraux lorgnaient depuis des années ! Il a été nommé conseiller spécial du président de la République…



Issu du Prytanée militaire de Saint Louis, Dr Cheikh Sène, le nouveau « M. Grandes oreilles » du Sénégal avait une double vocation : Le Barreau et l’Armée.



Le Barreau ? Pourquoi ?



Certains de ses anciens camarades étaient persuadés que Cheikh Sène aurait été un très « mauvais » avocat puisqu’il est à la fois discret, pieux, effacé et calme. Des qualités humaines qui ne font pas un bon avocat, un métier où il faut des effets de manches pour « casser » le prétoire et subjuguer le public. Voire faire le buzz dans les médias…



Ne pouvant être un bon avocat, l’ancien enfant de troupe ne pouvait donc que servir sous les drapeaux. Après son baccalauréat, l’enfant de Rufisque réussit avec brio le concours d’entrée à l’Ecole des officiers de la gendarmerie de Melun (France).



Dès sa sortie d’école, il se voit confier un peloton de gendarmerie mobile avant de devenir commandant d’escadron. Au niveau de la Gendarmerie territoriale, Cheikh Sène a commandé les compagnies de gendarmerie de Thiès et de Diourbel.



Puis, il a été tour à tour commandant du Groupement des moyens généraux, chef de la division Renseignements / Transmissions (tiens, tiens !), chef de la chaîne Emploi-Opérations de l’Etat major, chef des Opérations de la gendarmerie, commandant de la gendarmerie territoriale etc.



Titulaire d’un doctorat d’Etat en droit, le nouveau patron de la Délégation générale du renseignement reste et demeure toujours un « As » du renseignement c’est-à-dire l’un des plus hommes les mieux renseignés au monde. Des renseignements au service de son pays…

