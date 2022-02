Grève des Boulangers: Goudomp sans pain, ce dimanche Le département de Goudomp s’est réveillé, ce dimanche, sans pain à cause de la grève observée par les boulangers de la zone. Ils disent vendre à perte la baguette de 200 FCfa qui n’est pas achetée par les consommateurs qui la préfèrent à celle de 100 FCfa proposées par leurs collègues qui viennent de l’extérieur de Goudomp.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Février 2022 à 20:15

Un dimanche sans pain. C’est ce qu’a vécu tout le département de Goudomp. Le collectif des boulangers informe qu’au sortir de la rencontre d’évaluation de l’arrêté du gouverneur de la région de Sédhiou, demandant l’application de la mesure prise concernant la fabrication de la baguette à 200 FCfa, celle-ci devient lourde pour les consommateurs Goudompois. Conséquences de cet état de fait, les boulangers vendent à perte car les distributeurs leur ramènent le lendemain des produits invendus.



Le collectif des boulangers de Goudomp soutient qu’il faut que les autorités comprennent que plus de 68,3% des ménages dans le département de Goudomp vivent dans la pauvreté. Dans leur mémorandum, les boulangers estiment que leur commerce est menacé à cause du pain traditionnel venant des villages de la Guinée Bissau et certaines localités du Sénégal proche du département de Goudomp. Ces derniers vendent leur baguette à 100 FCfa.



« Nous vendons à perte notre pain après fabrication. On nous exige de façonner la baguette de 200 FCfa alors que les autres vendent du pain traditionnel à 100 FCfa. Les populations préfèrent acheter cette baguette à 100 FCfa plutôt que de payer la nôtre à 200 FCfa», a dénoncé le grand boulanger de la commune de Goudomp, membre du collectif Samba Seye.



Selon le porte-parole du jour, la mise en circulation de la baguette de pain à 100 FCfa est dans le marché. Car, renseigne-t-il, des boulangers de Kolda viennent jusque dans le département pour livrer aux distributeurs du pain dans les différents points de vente ou boutiques. Pendant qu’eux, sont soumis d’appliquer l’arrêté du gouverneur. Ce que le collectif trouve impossible et insensé.



Sur ce, il exige la baguette de pain de 100 g à 100 FCfa dans leur département afin de faire face à la concurrence de leurs collègues boulangers qui ne sont pas du département.



D'après Le Soleil, la grève a été observée dans presque tout le département de Goudomp. De la commune de Goudomp à celle de Tanaff. Les populations ont été ainsi privées ce dimanche de leur produit de consommation le plus prisé.





