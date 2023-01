Grève des transporteurs: Des Sénégalais bloqués dans les arrêts bus déplorent et demandent des concertations avec l’Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 13:09 | | 0 commentaire(s)| La grève des transporteurs désolent les Sénégalais, ayant des obligations de présence à leurs lieux de travail. Certains d’entre eux, accrochés par Leral TV déplorent cette grève qui aura forcément un impact sur l’économie du pays. D’après eux, ils ont mis des heures à attendre un bus. Mais, ils peinent à en trouver. Et s’ils ne se présentent pas au travail, ils risquent d’avoir des problèmes avec leurs employeurs. Maintenant, ils demandent aux transporteurs d’établir un dialogue avec l’Etat afin de lever le mot d’ordre pour faciliter la mobilité des personnes et des biens.



