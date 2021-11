Grève des transporteurs le 1er décembre prochain jusqu'à nouvel ordre: Pas de négociation, seulement des actes, l'Etat averti

Le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal s'est regroupé à la gare des Baux Maraîchers pour rendre compte sur la sensibilisation qu'il a effectuée dans les 14 régions du Sénégal. L'objectif est surtout de prévenir l'Etat du Sénégal sur la grève prévue du 1er Décembre jusqu'à nouvel ordre. Les transporteurs ont décidé de dire non à une négociation et veulent avoir gain de cause sur leur doléances.