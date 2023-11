Grèves des collectivités territorialises: "Des discussions et des négociations sont en cours avec l’intersyndicale"

Le ministre des Collectivités territoriales Modou Diagne Fada s’est prononcé sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Selon lui, des négociations sont en cours pour endiguer ce mouvement d’humeur de manière définitive. « Cette grève a perduré pendant plusieurs semaines créant des conséquences importantes. Cela a affecté un certain nombre de documents dont les Sénégalais ont continuellement besoin, et a eu des impacts négatifs sur le fonctionnement de certains établissements de santé. Cependant, je tiens à souligner que des discussions et des négociations sont en cours avec l’intersyndicale », a-t-il déclaré.



Poursuivant, il a indiqué que depuis maintenant deux semaines, la grève a été suspendue et qu’il n’y a plus de mouvement de la part de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales.



Ce, « suite à une rencontre avec le Premier ministre, une commission ad hoc a été mise en place, réunissant le ministère des collectivités territoriales, le ministère des Finances, l’ADM, d’autres structures et l’intersyndicale. Des discussions sont en cours et nous espérons sortir de cette crise dans les prochains jours. Le ministre a souligné que l’article 29 est explicite quant à l’augmentation de salaire pour la fonction publique de l’État, devant être répercutée pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Cependant, l’article suivant précise également que cette charge devrait incomber aux collectivités territoriales.



À l’en croire, l’effectif du personnel qui travaille dans les mairies dans tout le Sénégal est assez important. « Pour les effectifs, environ 15 000 personnes gravitent autour des collectivités territoriales. Parmi elles, 4021 personnes sont en situation régulière, tandis que 8000 personnes sont dans une situation intermédiaire, ni régulière ni irrégulière et 3000 sont en situation irrégulière. Pour remédier à ce mélo-mélo dans le secteur, Modou Diagne Fada a affirmé qu’il « est impératif de rationaliser le recrutement du personnel. »



