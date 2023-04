Grippe aviaire : Etat des lieux, Chiffres, Perspectives et Cartographie du Le Ministère de l’Elevage Dans le cadre de la surveillance de l’Influenza aviaire, le Laboratoire national de l’Elevage et de Recherches vétérinaires (LNERV) de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles a confirmé, le 08 mars 2023, la présence de l’Influenza aviaire de haute pathogénicité type A sous-type H5N1 sur des prélèvements effectués sur des oiseaux migrateurs communément appelés sternes royales et sternes Caugek, au Lac Rose et à l’île de Yoff.

Le 10 mars 2023, la même maladie a été confirmée sur des prélèvements effectués au niveau de l’îlot de reproduction du Parc national de Langue de Barbarie, chez des sternes royales, caspiennes et Caugek, des mouettes à têtes grise et des grands cormorans.



La notification de l’Influenza aviaire type A sous-type H5N1 à l’Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) a été effective.



L’apparition de la maladie coïncide avec la grande migration transatlantique des oiseaux d’eau, dont certains séjournent dans les zones humides du Nord du pays de novembre à mars. Ainsi, il est fort probable que le virus soit introduit par les oiseaux migrateurs.



Pour assurer le contrôle rapide des foyers afin d’éviter la propagation du virus, une mission conjointe multisectorielle et de gestion des foyers selon l’approche « Une Seule Santé » s’est rendue dans les différents sites pour investiguer la situation épidémiologique et appliquer sans délai les mesures conservatoires pour la gestion des cadavres afin d’éviter la propagation du virus.



Le 21 mars 2023, des mortalités observées dans une ferme avicole sise à Potou dans la Commune de Léona (région de Louga) ont également été confirmées comme un foyer d’Influenza aviaire type A sous-type H5N1.



Aussitôt informé, le Ministre de l’Elevage et des Productions animales, en rapport avec les Autorités administratives de la région, a déployé ce 22 mars 2023 un dispositif de riposte afin de circonscrire le foyer.



Dès lors, le Ministère de l’Elevage et des Productions animales invite tous les aviculteurs à renforcer davantage les mesures de biosécurité et de biosûreté, et d’informer les services compétents en cas de fortes mortalités de volailles.



Des alertes de mortalités dans des fermes avicoles ont été rapportées dans les régions de Dakar (Département de Rufisque), Fatick (Département de Foundiougne), Louga (Départements de Louga et Kébémer) et de Thiès (Département de Thiès). Les résultats du laboratoire sont revenus négatifs au regard de l’Influenza aviaire de haute pathogénicité, mais positifs pour la maladie de Newcastle.



Des mortalités ont été observées au niveau du Parc national du Delta du Saloum dans la région de Fatick le 24 mars 2023. Une mission d’investigation conjointe composée du Ministère de l’Elevage et des Productions animales et du Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a été conduite et des prélèvements ont été acheminés au LNERV qui a confirmé H5N1, le 3 avril 2023.



Au Lac Rose, à ce jour, 334 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées. Aucune nouvelle mortalité n’a été rapportée du 07 au 16 avril 2023.



Au niveau de l’île de Yoff, à ce jour, 213 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées. Aucune nouvelle mortalité n’a été rapportée du 3 au 16avril 2023. .





Au niveau du Parc national de la Langue de Barbarie et environs, à ce jour, 1713 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées. Aucune nouvelle mortalité n’a été rapportée du 07 au 16 avril 2023.



Tous les cadavres ont été enfouis dans le respect strict des mesures de biosécurité et biosurêté.



Au niveau de la ferme avicole localisée à Potou dans la Commune de Léona, sur un effectif de 11 400 volailles, 500 mortalités ont été enregistrées, soit un taux de mortalité de 4,38%.



Le reste des volailles, soit 10 900 sujets avait fait l’objet d’abattage sanitaire pour éviter la propagation de la maladie.



Aussi, 400 plateaux d’œufs de consommation, 15 sacs d’aliments de volaille et 1250 alvéoles avaient été détruits dans le respect des dispositions du décret n°2002-1094 du 4 novembre 2002 relatif à la police sanitaire des animaux.



En outre, les résultats des analyses effectuées sur le personnel de la ferme à l’Institut Pasteur de Dakar étaient négatifs.

A ce jour, la maladie est circonscrite au niveau de la ferme avicole située loin des habitations. Depuis lors, aucun autre foyer n’a été encore signalé.



Au niveau du Parc national du Delta du Saloum, à ce jour, 944 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées dont 611 nouvelles mortalités durant la période du 12 au 16 avril 2023. Les cadavres ont été enfouis dans le respect strict des mesures de biosécurité et biosurêté.



En perspectives, il est envisagé :



la poursuite des enquêtes épidémiologiques pour déterminer la source de l’infection ;

l’accompagnement du propriétaire de la ferme avicole localisée à Potou et impactée par la maladie pour le repeuplement ;

la veille sanitaire à l’échelle nationale pour assurer l’alerte précoce en cas d’apparition de nouveaux cas ;

l’appui des régions de Fatick en équipement et moyen financier pour la gestion des cadavres au niveau du Parc national du Delta du Saloum.



Les partenaires techniques et financiers notamment la FAO, le Projet REDISSE, le Projet Breakthrough Action sont en train d’appuyer la mise en œuvre des Plans d’actions pour les activités relatives aux opérations de gestion des cadavres, aux enquêtes complémentaires, aux activités de communication et de renforcement des capacités acteurs sur les mesures de biosécurité et de biosûreté.



Aussi, le Centre des Opérations d’Urgence sanitaire a remis au Ministère une dotation en produits et équipements de protection individuelle.



La réactivité dans le rapportage des foyers et la promptitude dans leur prise en charge ont été effectives sur le terrain.



Il convient de noter la tendance à l’endémicité de l’Influenza aviaire de haute pathogénicité H5N1 en Afrique et au Sénégal.



Dakar, le 16 avril 2023



Le Ministère de l’Elevage et des Productions animales



