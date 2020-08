Grogne des détenus à la prsion de Mbour: Une enquête ouverte pour...

L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) s’est saisi de l’affaire de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Les détenus refusent de s’alimenter pour dénoncer leurs mauvaises conditions de détention (qualité de l’alimentation, manque d’eau et d’hygiène, promiscuité et cas de Covid-19) et exiger la visite des autorités judiciaires, rapporte L'As.



Tenant compte de ces révélations, l’Observateur national, Mme Josette Marceline Lopez Ndiaye, a dépêché une équipe aux fins d’effectuer une visite à la MAC de Mbour. Cette délégation -composée d’un commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’un expert en Droits humains- a ouvert une enquête afin de vérifier le bien-fondé des faits évoqués par les médias.



Sur place, les observateurs se sont entretenus avec le directeur de l’établissement, des membres du personnel pénitentiaire et des détenus. Un rapport général avec avis sera fait et envoyé aux autorités.

