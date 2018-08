Groupe Consultatif de Paris: ​Macky veut mobiliser plus de 7000 milliards

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Août 2018

Dans notre édition d’hier, nous révélions que Macky Sall va faire le rappel des troupes pour aller chercher les financements de la Phase 2 du Pse. Hé bien, ce sera encore plus mahousse que la première fois.



En effet, selon nos radars, le chef de l’Etat va essayer de mobiliser plus de 7000 milliards avec les partenaires financiers et le secteur privé. Donc plus du double que le Groupe consultatif de 2014. Les techniciens sont très confiants. Selon eux, la situation est favorable et le Sénégal a une excellente signature.













Les Echos

