Groupe WhatsApp des "filles faciles" : Prison ferme requis contre trois étudiants

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Décembre 2018 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

Le parquet a requis hier vendredi, une peine de trois (3) mois ferme contre les étudiants, accusé d'avoir créé et diffusé sur Internet une liste, contenant les coordonnées de dizaines de jeunes femmes, présentées comme des « filles faciles » .



Il s’agit selon Enquête, de Mamadou Guèye, alias "Mo kania", Serigne Mansour Sall et Ibrahima Mboye.



En revanche, le maître des poursuites a requis la relaxe pour Cheikh Béthio Thioune Ndiaye.



Le tribunal rendra son délibéré, le 12 décembre prochain.

